

بانخفاض وصل لـ40 ألف جنيه.. شيفروليه «ماليبو» تعود للمنافسة من جديد بانخفاض وصل لـ40 ألف جنيه.. شيفروليه «ماليبو» تعود للمنافسة من جديد

أعلن وكيل سيارات شيفروليه في مصر عن تخفيض سعر السيارة ماليبو بقيم تراوحت من 30.000 حتى 40.000 جنيه حسب الفئة، بهدف زيادة حركة المبيعات واشتعال المنافسة مع الأنواع الأخرى من السيارات فئة السيدان العائلية.







ونستعرض فيما يلي مواصفات السيارة وأسعارها تفصيلاً:

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تحتوي ماليبو على محرك سعة 1500 سي سي تربو بقوة 160 حصان، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي، مكون من 6 سرعات، يمكن السيارة من الانطلاق بسرعة 100 كيلو/متر من الثبات في 9.2 ثانية، وتصل سرعتها القصوى 215 كيلو متر/ساعة، وتستهلك تقريبا 6 لترات من الوقود لكل 100 كيلو متر.وتأتي ماليبو بأبعاد ضخمة، حيث بلغ طولها الكلي نحو 4922 مللي متر، ووصل عرضها إلي 1854 مللي متر بما في ذلك مساحة المرايات الجانبية، كما بلغ طول قاعدة العجلات الخاصة بها نحو 2830 مللي متر ويُقدر إرتفاعها الكلي بحوالي 1463 مللي متر و هي المسافة التي تفصل بين سقف السيارة و بين سطح الارض، كما بلغ وزن السيارة شيفروليه ماليبو حوالي 1417 كيلو جرام، وهو الأمر الذي يساعد و يساهم في الحفاظ على إتزان السيارة و ثباتها على الطريق أثناء السير على سرعات عالية.والسيارة بها شاشة عرض معلوماتية بقياس 8 بوصة تدعم تشغيل نظام الملاحة والخرائط وتوصيل الهواتف الذكية من خلال تقنية البلوتوث وتتصل بنظام صوتي قياسي مكون من 6 مكبرات صوتية، وتحتوي على عوامل الأمان الأساسية مثل وجود وسائد هوائية لحماية السائق والركاب ونظام فرامل abs ونظام توزيع إلكتروني للفرامل EBD ونظام التحكم في ثبات السيارة ESC ونظام المساعدة على صعود المرتفعات والتلال.وتتوفر ماليبو في السوق المصرية بثلاثة فئات كالآتي:الفئة الأولى: بسعر 339.990 جنيه بدلًا من 369.990 جنيه.الفئة الثانية: بسعر 359.990 جنيه بدلًا من 399.990 جنيه.الفئة الثالثة: بسعر 399.990 جنيه مقارنة بنحو 429.990 جنيه