

أسعار ومواصفات نيسان صني الجديدة كليًا في السوق السعودي أسعار ومواصفات نيسان صني الجديدة كليًا في السوق السعودي

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نيسان

في المملكة العربية السعودية سيارات نيسان صني بثلاث فئات مختلفة التجهيزات وتبدأ من سعر 50,064 ريالًا سعوديًا للفئة S وتصل إلى سعر 64,860 ريالًا سعوديًا للفئة SL، ويرصد" "عالم السيارات" مواصفات وتجهيزات السيارة

نيسان صني

في السوق السعودي بجميع فئاتها.







فئات السيارة

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السعر بالريال السعوديالسعر بالجنيه المصري50,064209,638SV55,515232,464SL64,860271595أبعاد نيسان صني 2020الطول4.49 مترالعرض1.73 مترالارتفاع1.45 مترقاعدة العجلات2.61 متروزن السيارة1178 – 1237 كجمأداء السيارة نيسان صني 2020تعمل السيارة بمحرك بنزين رباعي الاسطوانات و17 صمامًا وكامة علوية مزدوجة سعته 1.6 لترًا يولد 118 حصانًا عند 6000 دورة في الدقيقة، وعزم دوران يصل إلى 149 نيوتن.متر عند 4400 دورة في الدقيقة، ومزودة بناقل حركة يدوي من 5 سرعات أو CVT اكس ترونيك.وتزود السيارة بنظام دفع أمامي، مع نظام حقن وقود متسلسل متعدد النقاط ونظام نيسان لحقن الوقود المباشر مع شمعات إشعال بلاتينية ونظام الخانق الإلكتروني، وكذلك نظام تعليق أمامي مستقل ونظام توجيه كهربائي حساس لسرعة السيارة.نظام المعلومات والترفيهالمواصفاتالفئة Sالفئة SVالفئة SLشاشة متطورة لمساعدة السائقلا يوجديوجديوجدشاشة تعمل باللمس مقاس 7 بوصاتلا يوجديوجديوجددعم أندرويد أوتو وأبل كار بلايلا يوجدلا يوجديوجدتقنية Siri Eyes Freeيوجديوجديوجدمساعد الرسائل النصية بدون استخدام اليديوجديوجديوجددعم لتقنية البلوتوثيوجديوجديوجدعدد السماعات4 سماعات4 سماعات6 سماعاتبرنامج التعرف على الصوت من نيسانلا يوجدلا يوجديوجدمنافذ صوت وUSB وعناصر تحكم في عجلة القيادةيوجديوجديوجدعوامل السلامة والأمانالعواملالفئة Sالفئة SVالفئة SLوسائد هواء مزدوجة أماميةيوجديوجديوجدنظام حزام الأمان ثلاثي النقاطيوجديوجديوجدوحدات منحنية لتثبيت غطاء المحركيوجديوجديوجدأقفال أمان للأطفال في الباب الخلفييوجديوجديوجدزر قفل النوافذ كهربائيًايوجديوجديوجدعمود قيادة ممتص للصدماتيوجديوجديوجدنظام مراقبة ضغط الإطاراتيوجديوجديوجدنظام نيسان لإبطاء المحركيوجديوجديوجدتقنية تثبيت السرعةلا يوجدلا يوجديوجدنظام المكابج الطارئة الأوتوماتيكلا يوجدلا يوجديوجدنظام التحذير من المناطق العمياءلا يوجدلا يوجديوجدحساس خلفيلا يوجدلا يوجديوجدنظام بدء صعود المنحدراتيوجديوجديوجدالتحكم الدنياميكي بالسيارةيوجديوجديوجدالتجهيزات الداخلية ووسائل الراحةالتجهيزاتالفئة Sالفئة SVالفئة SLتكييف مزود بفلتريوجديوجدلا يوجدتحكم تلقائي في درجة الحرارةلا يوجدلا يوجديوجدنوافذ كهربائية مع تحكم من السائقيوجديوجديوجدأقفال أبواب كهربائيةيوجديوجديوجدنظام تنبيه للباب الخلفيلا يوجديوجديوجدمصابيح أمامية للإضاءة المؤقتةلا يوجدلا يوجديوجدنظام التحكم عن بعدلا يوجدلا يوجديوجدزر حقن الوقود الذكي عن بعدلا يوجدلا يوجديوجدعمود توجيه قابل للإمالة والتعديليوجديوجديوجدواقيات الشمس مزود بمرايات زينة وملحقاتيوجديوجديوجدأضواء قراءة الخرائط وإضاءة دخول السيارةيوجديوجديوجدمأخذ تيار مستمر 12 فولتيوجديوجديوجدمقعد سائق وراكب أمامي تعديل يدوييوجديوجديوجدمسند ذراع مثبت في مقعد السائقلا يوجديوجديوجدمقاعد قماشيوجدفاخرةفاخرةباب داخلي منسوج من ألياف الكربونيوجديوجديوجدمقابض أبواب داخلية من الكروملا يوجديوجديوجدمقاعد خلفية قابلة للطيلا يوجديوجديوجدالتجهيزات الخارجية للسيارةالفئة Sالفئة SVالفئة SLتشغيل تلقائي للمصابيح الأماميةيوجديوجديوجدمصابيح أمامية من الهالوجينيوجدلا يوجدلا يوجدمصابيح LED أماميةلا يوجديوجديوجدمصابيح LED نهاريةلا يوجديوجديوجدمصابيح ضبابيوجديوجدمرايات خارجية مزدوجة تعمل بالكهرباءيوجديوجديوجدمرايات خارجية مسخنة مع مؤشرات LED عند الانعطافلا يوجديوجديوجدلون المرايات والمقابض الخارجيةأسودلون الهيكللون الهيكلموزع خلفي من ألياف الكربونيوجديوجديوجدمادة الإطاراتالفولاذألومنيومألومنيوممقاس الإطارات15 بوصة16 بوصة16 بوصة