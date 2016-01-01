أسعار ومواصفات نيسان صني الجديدة كليًا في السوق السعودي

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أسعار ومواصفات نيسان صني الجديدة كليًا في السوق السعودي

تقدم شركة مناهل العالمية، الوكيل الحصري للعلامة التجارية
نيسان
في المملكة العربية السعودية سيارات نيسان صني بثلاث فئات مختلفة التجهيزات وتبدأ من سعر 50,064 ريالًا سعوديًا للفئة S وتصل إلى سعر 64,860 ريالًا سعوديًا للفئة SL، ويرصد" "عالم السيارات" مواصفات وتجهيزات السيارة
نيسان صني
في السوق السعودي بجميع فئاتها.



فئات السيارة

السعر بالريال السعودي

السعر بالجنيه المصري

S

50,064
209,638

SV

55,515

232,464

SL

64,860

271595



أبعاد نيسان صني 2020



الطول

4.49 متر

العرض

1.73 متر

الارتفاع

1.45 متر

قاعدة العجلات

2.61 متر

وزن السيارة

1178 – 1237 كجم



أداء السيارة نيسان صني 2020

تعمل السيارة بمحرك بنزين رباعي الاسطوانات و17 صمامًا وكامة علوية مزدوجة سعته 1.6 لترًا يولد 118 حصانًا عند 6000 دورة في الدقيقة، وعزم دوران يصل إلى 149 نيوتن.متر عند 4400 دورة في الدقيقة، ومزودة بناقل حركة يدوي من 5 سرعات أو CVT اكس ترونيك.

وتزود السيارة بنظام دفع أمامي، مع نظام حقن وقود متسلسل متعدد النقاط ونظام نيسان لحقن الوقود المباشر مع شمعات إشعال بلاتينية ونظام الخانق الإلكتروني، وكذلك نظام تعليق أمامي مستقل ونظام توجيه كهربائي حساس لسرعة السيارة.

نظام المعلومات والترفيه

المواصفات

الفئة S

الفئة SV

الفئة SL

شاشة متطورة لمساعدة السائق

لا يوجد

يوجد

يوجد

شاشة تعمل باللمس مقاس 7 بوصات

لا يوجد

يوجد

يوجد

دعم أندرويد أوتو وأبل كار بلاي

لا يوجد

لا يوجد

يوجد

تقنية Siri Eyes Free

يوجد

يوجد

يوجد

مساعد الرسائل النصية بدون استخدام اليد

يوجد

يوجد

يوجد

دعم لتقنية البلوتوث

يوجد

يوجد

يوجد

عدد السماعات

4 سماعات

4 سماعات

6 سماعات

برنامج التعرف على الصوت من نيسان

لا يوجد

لا يوجد

يوجد

منافذ صوت وUSB وعناصر تحكم في عجلة القيادة

يوجد

يوجد

يوجد



عوامل السلامة والأمان

العوامل

الفئة S

الفئة SV

الفئة SL

وسائد هواء مزدوجة أمامية

يوجد

يوجد

يوجد

نظام حزام الأمان ثلاثي النقاط

يوجد

يوجد

يوجد

وحدات منحنية لتثبيت غطاء المحرك

يوجد

يوجد

يوجد

أقفال أمان للأطفال في الباب الخلفي

يوجد

يوجد

يوجد

زر قفل النوافذ كهربائيًا

يوجد

يوجد

يوجد

عمود قيادة ممتص للصدمات

يوجد

يوجد

يوجد

نظام مراقبة ضغط الإطارات

يوجد

يوجد

يوجد

نظام نيسان لإبطاء المحرك

يوجد

يوجد

يوجد

تقنية تثبيت السرعة

لا يوجد

لا يوجد

يوجد

نظام المكابج الطارئة الأوتوماتيك

لا يوجد

لا يوجد

يوجد

نظام التحذير من المناطق العمياء

لا يوجد

لا يوجد

يوجد

حساس خلفي

لا يوجد

لا يوجد

يوجد

نظام بدء صعود المنحدرات

يوجد

يوجد

يوجد

التحكم الدنياميكي بالسيارة

يوجد

يوجد

يوجد



التجهيزات الداخلية ووسائل الراحة

التجهيزات

الفئة S

الفئة SV

الفئة SL

تكييف مزود بفلتر

يوجد

يوجد

لا يوجد

تحكم تلقائي في درجة الحرارة

لا يوجد

لا يوجد

يوجد

نوافذ كهربائية مع تحكم من السائق

يوجد

يوجد

يوجد

أقفال أبواب كهربائية

يوجد

يوجد

يوجد

نظام تنبيه للباب الخلفي

لا يوجد

يوجد

يوجد

مصابيح أمامية للإضاءة المؤقتة

لا يوجد

لا يوجد

يوجد

نظام التحكم عن بعد

لا يوجد

لا يوجد

يوجد

زر حقن الوقود الذكي عن بعد

لا يوجد

لا يوجد

يوجد

عمود توجيه قابل للإمالة والتعديل

يوجد

يوجد

يوجد

واقيات الشمس مزود بمرايات زينة وملحقات

يوجد

يوجد

يوجد

أضواء قراءة الخرائط وإضاءة دخول السيارة

يوجد

يوجد

يوجد

مأخذ تيار مستمر 12 فولت

يوجد

يوجد

يوجد

مقعد سائق وراكب أمامي تعديل يدوي

يوجد

يوجد

يوجد

مسند ذراع مثبت في مقعد السائق

لا يوجد

يوجد

يوجد

مقاعد قماش

يوجد

فاخرة

فاخرة

باب داخلي منسوج من ألياف الكربون

يوجد

يوجد

يوجد

مقابض أبواب داخلية من الكروم

لا يوجد

يوجد

يوجد

مقاعد خلفية قابلة للطي

لا يوجد

يوجد

يوجد



التجهيزات الخارجية للسيارة



الفئة S

الفئة SV

الفئة SL

تشغيل تلقائي للمصابيح الأمامية

يوجد

يوجد

يوجد

مصابيح أمامية من الهالوجين

يوجد

لا يوجد

لا يوجد

مصابيح LED أمامية

لا يوجد

يوجد

يوجد

مصابيح LED نهارية

لا يوجد

يوجد

يوجد

مصابيح ضباب



يوجد

يوجد

مرايات خارجية مزدوجة تعمل بالكهرباء

يوجد

يوجد

يوجد

مرايات خارجية مسخنة مع مؤشرات LED عند الانعطاف

لا يوجد

يوجد

يوجد

لون المرايات والمقابض الخارجية

أسود

لون الهيكل

لون الهيكل

موزع خلفي من ألياف الكربون

يوجد

يوجد

يوجد

مادة الإطارات

الفولاذ

ألومنيوم

ألومنيوم

مقاس الإطارات

15 بوصة

16 بوصة

16 بوصة

المصدر: عالم السيارات

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