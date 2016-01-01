أصبح العاملون في القطاع الحكومي، على موعد مع حدث استثنائي في الأيام المقبلة، بالحصول على 9 أيام إجازة خلال أسبوعين فقط.
وجاء ذلك بناءً على القرارات التي أعلنها المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، بأن إجازة القطاع الحكومي، خلال فترة عيد الفطر المبارك ستبدأ من الأحد الموافق 24 مايو الجاري، وذلك وفقًا للحسابات الفلكية، التي تؤكد أن السبت المقبل هو المتمم لشهر رمضان الموافق، وأن يوم الأحد هو أول أيام عيد الفطر المبارك، لتستمر إجازتهم حتى الخميس من نفس الأسبوع.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "القاهرة الآن"، والمذاع عبر فضائية "العربية الحدث"، أن ذلك ينطبق على القطاع الحكومي فقط لأن القطاع الخاص له نظم خاصة به، وبذلك يحصل العاملون على 5 أيام إجازة لعيد الفطر في حدث استثنائي.
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التعليقات على خلال أسبوعين فقط.. الموظفون على موعد مع 9 أيام إجازة
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