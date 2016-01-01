نفسيون: بقاء الناس بمنازلهم بسبب كورونا يؤثر على صحتهم العقلية

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نفسيون: بقاء الناس بمنازلهم بسبب كورونا يؤثر على صحتهم العقلية

مع الإجراءات الاحترازية التي اتخدتها العديد من الدول اضطر السكان للبقاء في منازلهم لفترة طويلة خوفا من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وحذر أطباء نفسيون من أمراض عقلية خطيرة تهدد السكان خلال فترة الإغلاق ووصفوا تلك المشاكل بأنها "تسونامي"، وفقا لموقع"بي بي سي" البريطاني.

وأوضحت ويندي بيرن، رئيس الكلية الملكية للأطباء النفسيين، من أن العالم يشهد حاليا تأثيرا مدمرا لفيروس كورونا على الصحة العقلية، حيث شهد الأطباء النفسيون في بريطانيا زيادة 43 % في الحالات العاجلة، كما أن الناس يخشون طلب المساعدة.

وذكر "بيرن" أن الأطفال وكبار السن بشكل خاصظت لا يحصلون على الدعم الذي يحتاجونه بسبب إغلاق المدارس والعزل الذاتي والخوف من المستشفيات، وخاصة أن الإغلاق يسبب تأثيرا كبيرا على الصحة العقلية.

وأصيب العديد من الأشخاص باضطرابات نفسية كنتيجة مباشرة لفيروس كورونا المسجد،على سبيل المثال العزلة الاجتماعية ، زيادة التوتر ، نفاد الأدوية.

وفي مسح شمل 1000 شخص، قال الكثيرون إن صحتهم العقلية قد ساءت منذ أن بدأ الوباء، بسبب تعطل الروتين الذي يحافظ على سلامتهم، ويجب على الأشخاص طلب المساعدة على الفور.

المصدر: الوطن

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