مع الإجراءات الاحترازية التي اتخدتها العديد من الدول اضطر السكان للبقاء في منازلهم لفترة طويلة خوفا من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وحذر أطباء نفسيون من أمراض عقلية خطيرة تهدد السكان خلال فترة الإغلاق ووصفوا تلك المشاكل بأنها "تسونامي"، وفقا لموقع"بي بي سي" البريطاني.
وأوضحت ويندي بيرن، رئيس الكلية الملكية للأطباء النفسيين، من أن العالم يشهد حاليا تأثيرا مدمرا لفيروس كورونا على الصحة العقلية، حيث شهد الأطباء النفسيون في بريطانيا زيادة 43 % في الحالات العاجلة، كما أن الناس يخشون طلب المساعدة.
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التعليقات على نفسيون: بقاء الناس بمنازلهم بسبب كورونا يؤثر على صحتهم العقلية
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