لا شىء يفسد على النساء متعة الاستمتاع بوجبة لذيذة وممتعة، قدر تراكم الأطباق المتسخة في حوض المطبخ، وهو ما يجعلهن يتمنين بشكل دائم ألا توجد مثل هذه الأطباق، لذلك كان الغرض من عمل يوم أطلق عليه اسم "لا للأطباق المتسخة" والمحدد له يوم 18 مايو.
هذه المعاناة التى تحدث على مدار اليوم دفعت نحو البحث عن الأطباق ذات الاستخدام الواحد والتى يمكن التخلص منها، حيث تم اختراع الطبق الورقي لأول مرة عام 1867 بواسطة رجل يدعى هيرمان هينشل، وقد ساعد انتشارمرض السل والبحث عن الراحة عام 1908 لأن تصبح الأطباق الورقية اتجاها عاما.
أصبحت الأوانى الورقية شائعة جدا خاصة لإطعام الأشخاص الذين كانوا يعملون في مواقع نائية مثل الجسور والسدود والطرق، حيث شهدت أربعينيات القرن العشرين ازدهارًا في مصانع الدفاع، وتم استخدام الأطباق التي يمكن التخلص منها لإطعام العمال هناك.
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التعليقات على تحت شعار "لا للأطباق المتسخة".. حلول هتساعدك ترحمى نفسك من المواعين النهاردة
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