

«الأرصاد» تحدد موعد انتهاء الموجة الحارة.. وتغير في المعدلات قبل العيد «الأرصاد» تحدد موعد انتهاء الموجة الحارة.. وتغير في المعدلات قبل العيد

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من المنتظر استمرار تعرض البلاد لموجة شديدة الحرارة حتى يوم الخميس الموافق 21 مايو الجاري ليسود طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء نهارا معتدل ليلا.



وأضاف بيان الهيئة، أنه من المتوقع أن يستمر سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة الشدة تكون رعدية أحيانا قد تصل لحد السيول على مناطق من محافظات شمال وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء وخليج السويس، وتنشط الرياح خلال هذه الفترة على بعض المناطق، تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متفرقة وتؤدي أحيانا إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر.



وأكد البيان، أنه من يوم الجمعة الموافق 22 مايو من المتوقع انخفاض ملحوظ وتدريجي في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 6 – 7 درجات على أغلب الأنحاء يصاحب ذلك سقوط أمطار خفيفة ( 30 % تقريبا ) على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية للبلاد.

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وعن القاهرة الكبرى، أوضح البيان استمرار الموجة شديدة الحرارة حتى يوم الخميس الموافق 21 مايو، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا، ومن المتوقع يوم الخميس سقوط أمطار خفيفة ( 30 % تقريبا ) تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة والرياح تكون معتدلة تنشط أحيانا .ومن يوم الجمعة من المتوقع انخفاض ملحوظ وتدريجي في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 6 – 7 درجات.ومن المتوقع أن يتراوح متوسط درجات الحرارة من يوم الثلاثاء وحتى الخميس العظمى والصغرىالقاهرة ( 42 – 43 )، ( 27 – 29 )الوجه البحرى ( 41 – 42 )، ( 26 – 28 )السواحل الشمالية ( 35 – 37 )، ( 23 – 24 )جنوب سيناء ( 37 – 38 )، ( 29 – 30 )شمال الصعيد ( 43 – 44 )، ( 29 – 30 )جنوب الصعيد ( 43 – 45 )، ( 31 – 32 )وتناشد الهيئة كافة الجهات المعنية باتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من الآثار السلبية الناجمة عن سوء الأحوال الجوية .كما يمكن الاتصال بالهيئة على مدار الـ 24 ساعة على التليفون الآتي24646721 – 24646719