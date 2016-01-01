أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من المنتظر استمرار تعرض البلاد لموجة شديدة الحرارة حتى يوم الخميس الموافق 21 مايو الجاري ليسود طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء نهارا معتدل ليلا.
وأضاف بيان الهيئة، أنه من المتوقع أن يستمر سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة الشدة تكون رعدية أحيانا قد تصل لحد السيول على مناطق من محافظات شمال وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء وخليج السويس، وتنشط الرياح خلال هذه الفترة على بعض المناطق، تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متفرقة وتؤدي أحيانا إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر.
وأكد البيان، أنه من يوم الجمعة الموافق 22 مايو من المتوقع انخفاض ملحوظ وتدريجي في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 6 – 7 درجات على أغلب الأنحاء يصاحب ذلك سقوط أمطار خفيفة ( 30 % تقريبا ) على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية للبلاد.
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التعليقات على «الأرصاد» تحدد موعد انتهاء الموجة الحارة.. وتغير في المعدلات قبل العيد
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