

أسعار الذهب في مصر تسجل رقم تاريخي جديد.. وعيار 21 يقفز 13 جنيها أسعار الذهب في مصر تسجل رقم تاريخي جديد.. وعيار 21 يقفز 13 جنيها

واصلت أسعار الذهب في مصر، ارتفاعها خلال تعاملات اليوم الأثنين 18 مايو 2020، بقيمة تراوحت بين 3 جنيهات و 4 جنيهات في سعر جرام الذهب الواحد دون المصنعية، لتصل بذلك قيمة الزيادة منذ التعاملات الصباحية وحتى الآ قيمة تراوحت بين 10 جنيهات و13 جنيها.



وسجلت أسعار الذهب العالمية أعلى سعر لها منذ عام 2013، بينما سجلت أسعار الذهب المحلية أعلى سعر تاريخي لأسعار الذهب في مصر، وفقا لإيهاب واصف مجلس إدارة شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية.



وتنشر «بوابة أخبار اليوم» أسعار الذهب المحلية، وقد تختلف من محل صاغة لآخر، طبقًا للنطاق الجغرافي على مستوى محافظات الجمهورية.

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وقال ايهاب واصف عضو مجلس إدارة شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أن أسعار الذهب العالمية ارتفعت بنسبة 1.25٪؜ مع بداية تعاملات اليوم الأثنين بقيمة بلغت 22 دولار عالميآ وتراوحت بين 7 و 10 جنيهات محليآ.وسجلت أسعار الذهب في مصر اليوم، عيار 21 نحو 768 جنيها، وعيار 18 نحو 658 جنيها، وعيار 24 نحو 877 جنيها، والجنيه الذهب سجل نحو 6144 جنيها، و1765 دولار للأوقية.وأصدر مجلس الوزراء، قرارا بفرض حظر التجوال داخل جمهورية مصر العربية على كافة الطرق العامة، من الساعة 9 مساءا وحتى الساعة 6 صباحا، وإيقاف كافة وسائل مواصلات النقل العام، وغلق المحال من ٥ مساء حتى ٦ صباحاوتعمل محلات الذهب والمجوهرات على مستوى الجمهورية من الساعة 10 صباحآ وحتى الساعة 5 مساءً.الكلمات الدالةأسعار الذهب في مصر اليومأسعار الذهب محلياأسعار الذهب بالسوق المحليأسعار الذهب في مصرأسعار الذهب اليوم في مصر