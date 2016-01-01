رمضان عبد المعز: الصديق الصالح ينفع يوم القيامة.. فيديو



الشيخ رمضان عبدالمعز الشيخ رمضان عبدالمعز

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن الصديق التقي الصالح ينفع فى الآخرة، مثل الشفيع الذى يدافع عنك، مستشهدا بقول الله تعالى: "الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ".



الصديق وقت الضيق.. تعرف على قيمة الصداقة من الهجرة النبوية

وتابع عبد المعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الاثنين : "اللى له صديق صالح يحافظ عليه لأنه هينفعه يوم القيامة".



لماذا اختار النبي سيدنا أبو بكر الصديق صديقا

حدد الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء، أسباب اختيار سيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم - لسيدنا أبو بكر الصديق صاحبا له في الدعوة.

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وأوضح أمين الفتوى خلال لقائه على فضائية" الحياة" أن اختيار النبي بالتحديد لأمور عدة أهمها أنه اختيار الله ، وكان لابد من وجود أبو بكر في حياة النبي، والله عز وجل اصطفى الأنبياء واصطفى أصحاب الأنبياء .