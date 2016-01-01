رمضان عبد المعز: الصديق الصالح ينفع يوم القيامة.. فيديو

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صورة الخبر: الشيخ رمضان عبدالمعز
الشيخ رمضان عبدالمعز

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن الصديق التقي الصالح ينفع فى الآخرة، مثل الشفيع الذى يدافع عنك، مستشهدا بقول الله تعالى: "الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ".

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وتابع عبد المعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الاثنين : "اللى له صديق صالح يحافظ عليه لأنه هينفعه يوم القيامة".

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حدد الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء، أسباب اختيار سيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم - لسيدنا أبو بكر الصديق صاحبا له في الدعوة.

وأوضح أمين الفتوى خلال لقائه على فضائية" الحياة" أن اختيار النبي بالتحديد لأمور عدة أهمها أنه اختيار الله ، وكان لابد من وجود أبو بكر في حياة النبي، والله عز وجل اصطفى الأنبياء واصطفى أصحاب الأنبياء .

المصدر: elbalad

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