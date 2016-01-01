مصر.. السيسي يطالب الجيش بالاستعداد القتالي

آخر الأخباراخبار مصر › مصر.. السيسي يطالب الجيش بالاستعداد القتالي

صورة الخبر: السيسي مع قادة الجيش المصري
السيسي مع قادة الجيش المصري

طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، جيش بلاده بالاستعداد القتالي خلال اجتماعه مع وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر بسام راضي بأن "الرئيس المصري اطلع خلال الاجتماع على مجمل الأوضاع الأمنية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية الثلاثة الرئيسية على مستوى الجمهورية، وجهود القوات المسلحة لضبط الحدود وملاحقة العناصر الإرهابية، خاصة في شمال سيناء وكذلك المنطقة الغربية".

ووجه الرئيس المصري بالاستمرار في التحلي بأقصى درجات الجاهزية والاستعداد القتالي لحماية أمن مصر القومي، معربا عن "التقدير لجهود القوات المسلحة وما تبذله من تضحيات فداء للوطن ولصون أمنه وسلامته واستقراره ومقدرات شعبه".

وتعد المنطقة الغربية العسكرية هي إحدى المناطق الأربع العسكرية للقوات المسلحة المصرية ويقع مقرها بمرسى مطروح قرب الحدود الليبية، وتجري تشكيلاتها العسكرية مشروع الحرب التدريبي للقوات المسلحة سنويا المسمى "مناورات رعد".

المصدر: RT

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على مصر.. السيسي يطالب الجيش بالاستعداد القتالي

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
55091

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager