الأخلاقيات أولا.. رئيس نادي الوحدة يكشف كواليس إقالة ميدو لأول مرة



ميدو ميدو

كشف حاتم خيمي رئيس نادي الوحدة السابق، الأسباب والكواليس وراء الإطاحة بالمدرب أحمد حسام ميدو الذي تولي المسئولية الفنية للفريق في الموسم الماضي.



وكان الوحدة أعلن إقالة ميدو من منصبه بالجهاز الفني لفرسان مكة، بعد سب أحد جماهير الوحدة بلفظ خارج على صفحته الشخصية بموقع تويتر.



وقال خيمي في تصريحات عبر إذاعة "يو إف إم"، أن ميدو تحدث معه بعد الواقعة مباشرة ليؤكد أن الحساب تم اختراقه ليبرئ نفسه من تهمة السب.

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وتابع خيمي تصريحاته أن الأخلاقيات كانت أهم شئ لديه خلال فترة تواجده رئيسا للوحدة، ولكن ميدو خالف هذا الأمر ولذلك تمت الإطاحة به بعد هذه الأزمة.وأكد رئيس الوحدة السابق، أن رحيل ميدو عن الفريق أثر بشكل سلبي خاصة أن النادي كان يسير بخطوات إيجابية وبشكل تصاعدي في الأداء مع المدرب المصري.