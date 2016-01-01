كشف حاتم خيمي رئيس نادي الوحدة السابق، الأسباب والكواليس وراء الإطاحة بالمدرب أحمد حسام ميدو الذي تولي المسئولية الفنية للفريق في الموسم الماضي.
وكان الوحدة أعلن إقالة ميدو من منصبه بالجهاز الفني لفرسان مكة، بعد سب أحد جماهير الوحدة بلفظ خارج على صفحته الشخصية بموقع تويتر.
وقال خيمي في تصريحات عبر إذاعة "يو إف إم"، أن ميدو تحدث معه بعد الواقعة مباشرة ليؤكد أن الحساب تم اختراقه ليبرئ نفسه من تهمة السب.
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التعليقات على الأخلاقيات أولا.. رئيس نادي الوحدة يكشف كواليس إقالة ميدو لأول مرة
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