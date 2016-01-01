الأخلاقيات أولا.. رئيس نادي الوحدة يكشف كواليس إقالة ميدو لأول مرة

آخر الأخباراخبار الرياضة › الأخلاقيات أولا.. رئيس نادي الوحدة يكشف كواليس إقالة ميدو لأول مرة

صورة الخبر: ميدو
ميدو

كشف حاتم خيمي رئيس نادي الوحدة السابق، الأسباب والكواليس وراء الإطاحة بالمدرب أحمد حسام ميدو الذي تولي المسئولية الفنية للفريق في الموسم الماضي.

وكان الوحدة أعلن إقالة ميدو من منصبه بالجهاز الفني لفرسان مكة، بعد سب أحد جماهير الوحدة بلفظ خارج على صفحته الشخصية بموقع تويتر.

وقال خيمي في تصريحات عبر إذاعة "يو إف إم"، أن ميدو تحدث معه بعد الواقعة مباشرة ليؤكد أن الحساب تم اختراقه ليبرئ نفسه من تهمة السب.

وتابع خيمي تصريحاته أن الأخلاقيات كانت أهم شئ لديه خلال فترة تواجده رئيسا للوحدة، ولكن ميدو خالف هذا الأمر ولذلك تمت الإطاحة به بعد هذه الأزمة.

وأكد رئيس الوحدة السابق، أن رحيل ميدو عن الفريق أثر بشكل سلبي خاصة أن النادي كان يسير بخطوات إيجابية وبشكل تصاعدي في الأداء مع المدرب المصري.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على الأخلاقيات أولا.. رئيس نادي الوحدة يكشف كواليس إقالة ميدو لأول مرة

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
99604

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager