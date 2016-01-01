لفقدان الوزن.. هذه العصائر تحرق الدهون وتحسن صحتك



هذه العصائر تحرق الدهون هذه العصائر تحرق الدهون

فقدان الوزن الزائد يتطلب الكثير من المجهود والصبر، واتباع حمية غذائية سليمة للحصول على النتيجة المرغوبة.



نستعرض لكم عدد من العصائر التي تساعدكم في فقدان الوزن بشكل أسرع، وفقا لما ذكرته صحيفة "times of India"



عصير الجزر

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يحتوي الجزر على سعرات حرارية منخفضة، بالإضافة لأنه مليء بالكثير من الألياف التي تساعد على فقدان الوزن.كوب واحد من عصير الجزر يشعرك باللمتلاء والشبع ما يمنعك من الإفراط في تناول الطعام.كما يساعد عصير الجزر في إفراز الصفراء التي تساعد على حرق الدهون.إذا كنت لا تحب الجزر وحده يمكنك إضافة نصف تفاح وبرتقال وزنجبيل لتعزيز المذاق.البرتقالالبرتقال هو أفضل بديل منخفض السعرات الحرارية لجميع المشروبات الغازية.عصير البطيخالحفاظ على رطوبة الجسم لا يقل أهمية عن ممارسة الرياضة للتخلص من الوزن الزائد.ويحافظ عصير البطيخ على رطوبة الجسم ويساعد أيضًا في حرق السعرات الحرارية.الرمانالرمان يساعد على تحسين البشرة، وفقدان الوزن أيضا، فهو غني بمضادات الأكسدة والبوليفينول وحمض اللينولينيك، وكلها عناصر تساعد على حرق الدهون وزيادة التمثيل الغذائي.