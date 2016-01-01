"التعليم" تعلن نتائج أبحاث الطلاب إلكترونيًّا

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صورة الخبر: وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الإثنين، إعلان نتائج طلاب المدارس الذين تقدموا بمشروعاتهم البحثية إلكترونيًّا على منصة إدمودو.

ويتلقى الطالب نتيجة تقييم البحث من خلال إشعار عبر الحساب الخاص به على منصة "إدمودو".

كما يمكن للطالب التعرف على نتيجة البحث من خلال الضغط على "مخطط"، ثم "مشاهدة الكل"، وتظهر نتيجة البحث باجتياز أو عدم اجتياز، وبشكل تدريجي فور التقييم. وفي حالة أن البحث لم يقيّم بعد، سيخطره بذلك.

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني استبدال مشروعات البحث بالامتحانات التقليدية لطلاب المدارس من الصف الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعدادي، وطلاب المنازل والخدمات للصفين الأول والثاني الثانوي.

المصدر: مصراوي

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