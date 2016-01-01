متحدث الحكومة: قرار حظر التجوال في العيد لن يشمل "الميكروباصات والتاكسي"



المستشار نادر سعد متحدث رئيس الوزراء المستشار نادر سعد متحدث رئيس الوزراء

قال المستشار نادر سعد متحدث رئيس الوزراء، إن قرار حظر التجوال يتعلق بوسائل النقل العام "القطارات والاتوبيسات والمترو " ولن يشمل الميكروباصات والتاكسي، بخلاف أتوبيسات العمال المتوجه من وإلى المصانع سيسمح لها بالعبور في ساعات الحظر.

وأوضح "سعد"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "القاهرة الأن"، المذاع على فضائية "الحدث"، اليوم الأحد أن التكدس الذي يحدث في وسائل النقل العادية لا يصل للتكدس الذي يحدث في المترو وأتوبيسات النقل العام، وجزء كبير من التكدس والازدحام سيتم تلافيها بشكل كبير.



وأضاف أن الشواطئ العامة والخاصة ستكون مغلقة خلال أيام العيد عدا الشواطئ التابعة لبعض الفنادق والمستثناة من قرار غلق الشواطئ لكونها وفقت أوضاعها واتخذت التدابير الاحترارزية اللازمة في حماية المقيمن فيها من فيروس كورونا، لافتًا إلى أن الطرق بين المحافظات ستكون مغلقة لأتوبيسات الرحلات والنقل الجماعي خلال فترة العيد، عدا السيارات الخاصة سيكون مسموح لها بالمرور حتى الساعة الخامسة مساء.

وأكد أن وزارة الداخلية ستقوم بتنفيذ قرار حظر التجوال بشكل حاسم، مناشدا المواطنين بالالتزام بقرار الحظر خلال فترة إجازة العيد.



https://youtu.be/ARG842HpUO8