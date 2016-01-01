وزير التعليم: التشعيب لعلمى علوم ورياضة مستمر لطلاب 3 ثانوى العام المقبل

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صورة الخبر: الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم
الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم

كشف الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن التشعيب إلى علمى علوم وعلمى رياضة مستمر لدفعة الصف الثالث الثانوى العام، العام الدراسى المقبل 2020،2021، دون تغيير نظرا للظروف الاستثنائية.

وبحسب ما أعلنه الوزير لطلاب الصف الثانى الثانوى هذا العام الشعبة العلمية أن يختار بين الدخول علمى علوم أو علمى رياضة، مع استمرار الشعبة الأدبية كما هى دون تغيير.

وكانت الحكومة قد اعتمدت عددا من ضوابط الإقامة والاشتراطات بالفنادق، بالنسبة للسياحة الداخلية والتى تم البدء بها من 15 مايو الجارى، بالتنسيق بين وزارتى السياحة والآثار، والصحة والسكان، ووفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ومن بينها ضرورة قيام كل فندق بتوفير عيادة وطبيب بالفندق، بالتنسيق المستمر مع وزارة الصحة في هذا الشأن، إلى جانب التأكد من جودة أدوات الوقاية الشخصية ومواد التعقيم المستخدمة، وعدم التعامل إلا مع الشركات المعتمدة من وزارة الصحة والسكان.


كما تتضمن هذه الاشتراطات تشكيل فرق عمل مشتركة بين الغرفة وإدارة مكافحة العدوى في وزارة الصحة؛ للمرور على الفنادق والتأكد من استيفاء الاشتراطات وجاهزيتها للتشغيل.

المصدر: youm7

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