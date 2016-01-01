قطع مسئولو النادي الأهلي شوطاً كبيراً في مفاوضاتهم مع رمضان صبحي صانع العاب الفريق لاستمراره مع الفريق الأحمر خلال الفترة المقبلة، بعد انتهاء اعارته من ناديه الأصلي هيدرسيفيلد الإنجليزي نهاية الموسم الجاري، وأكد رمضان صبحي لإدارة الأهلي أنه تلقى عرضاً شفهياً من أودينيزي الإيطالي وهو العرض الوحيد الذي يرحب به في ظل رفضه الانتقال للدوري التركي أو أحد الدوريات الخليجية ليصبح العرض الإيطالي هو العقبة الوحيدة حتي الأن أمام استمرار رمضان صبحي مع الفريق الأحمر في الموسم الجديد.
ويرغب رمضان صبحي في اللعب في أحد الدوريات الكبرى أو البقاء في الأهلي، ويُعول مسئولو الأهلى على باقى مستحقات النادى لدى ستوك سيتى الإنجليزى فى صفقة بيع رمضان صبحي، لتمويل الصفقات التى ينوى النادى إبرامها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وتلبية احتياجات السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق.
وقامت إدارة الأهلى ببيع رمضان صبحى الى ستوك سيتى فى صيف عام 2016 وتحديداً فى شهر يوليو، ورفض النادى الإنجليزى إرسال القيمة المتبقية من مستحقات الأهلى بناءً على حكم قضائى وصل إليه صادر لصالح إحدى الشركات، ونجحت إدارة الأهلى الحالية فى الحصول على حكم ببطلان الغرامة فى مايو 2018 وما ترتب عليه من آثار، إلا أن الشركة التى كانت تدير قناة الأهلى لم ترتض بالحكم وقامت بالطعن على حكم البطلان بموجب الطعن سالف الذكر، لكن الطعن قوبل بالرفض لينتهى الأمر بعدم تغريم الأهلى ليسدل الستار على الأزمة تماما.
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التعليقات على أودينيزي العقبة الوحيدة أمام استمرار رمضان صبحي مع الأهلي
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