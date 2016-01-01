من قتل سفير الصين بتل أبيب
بعد 3 شهور فقط من تعيينه سفيراً لدى تل أبيب، عثرت السلطات الإسرائيلية على السفير الصينى دو وى، ميتا داخل منزله فى مدينة هيرتسيليا بتل أبيب.
هذا الفيديو يكشف تفاصيل وفاة السفير.
عقب 3 أشهر من اعتماده سفيرا للصين بإسرائيل
عثر على "دو واي"متوفياً في شقته بمدينة تل أبيب
وكشفت التحقيقات الأولية أن سبب الوفاة سكتة قلبية مفاجأة
ورفضت الخارجية الإسرائيلية اعتبار الوفاة أن وراءها سبب جنائي
وأكدت التحقيقات عدم تعرض الجثة لأى اعتداء أو ضرب
كما لم تتعرض أثاثات الشقة لأى تكسير
مما يستبعد ما اشيع أنه حادث جنائي
ونشرت الصحف الإسرائيلية بعض التفاصيل الأخيرة في حياته ومنها:
رفضه اصطحاب اسرته من بكين إلى تل أبيب
وكتب مقالا عدة عن الصين
دافع خلالها عن بلاده أمام حملات الغرب بسبب كورونا
التعليقات على وفاة غامضة بعد 90 يوم عمل.. من قتل سفير الصين بتل أبيب.. فيديو
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