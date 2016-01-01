وفاة غامضة بعد 90 يوم عمل.. من قتل سفير الصين بتل أبيب.. فيديو



من قتل سفير الصين بتل أبيب من قتل سفير الصين بتل أبيب

بعد 3 شهور فقط من تعيينه سفيراً لدى تل أبيب، عثرت السلطات الإسرائيلية على السفير الصينى دو وى، ميتا داخل منزله فى مدينة هيرتسيليا بتل أبيب.



هذا الفيديو يكشف تفاصيل وفاة السفير.



عقب 3 أشهر من اعتماده سفيرا للصين بإسرائيل

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