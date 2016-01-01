أكد المغربى عبد المنعم باه، السكرتير العام للاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، على أن بطولة أمم أفريقيا فى الكاميرون 2021، سوف تقام فى موعدها خلال شهرى يناير وفبراير، من العام المقبل، حتى الأن، وأن السبب الوحيد الذى قد يدفعنا إلى تأجيل البطولة، هو استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد، طوال العام الحالى، وقال باه فى تصريحات، نقلتها وكالة "افريقيا ميديا فوتبول"، إنه حتى هذه اللحظة، سوف تقام بطولة كأس أمم أفريقيا 2021، فى موعدها خلال شهرى يناير وفبراير بالكاميرون ، وأن استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد، طوال العام الحالى، قد يدفعنا إلى تأجيلها.
أضاف المغربى قائلا:"لا يزال أمامنا أربع جولات فى تصفيات أمم أفريقيا 2021، و يمكننا أن نلعب مباراتين في كل شهر و هو ما يمنحنا أربعة شهور تحت تصرفنا خلال أشهر يونيو، سبتمبر، أكتوبر ونوفمبر."
تابع سكرتير الكاف، قائلا:"إذا تمكنا من خوض الجولتين 3 و 4 في يونيو سيكون أفضل، واذا لم نستطيع ذلك، سنلعبهما في سبتمبر أو أكتوبر على أساس أن نلعب الجولتين 5 و 6 في نوفمبر المقبل".
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التعليقات على كاف يضع شرطا لتأجيل أمم أفريقيا 2021 ويؤكد استحالة نقلها إلى الصيف
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