خالد الجندي يحذر من «صديق العائلة»: البيوت لها حرمة ..فيديو

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صورة الخبر: خالد الجندي
خالد الجندي


أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أنه ليس هناك ما يسمى بـ«صديق للعائلة» في الإسلام، مشيرًا إلى أن البيوت لها حُرمة.

وكشف "الجندي"، في حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المُذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الأحد، عن أن هناك أوقاتًا معينة يُمنع فيها أولادك من الدخول لغرفة نومك.

واستدل بقول الله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِن قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ الظَّهِيرَةِ وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاء ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُم بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيم» (سورة النور: 58).

ونوه بأن البيوت هي دولتك الصغيرة، فلابد من عدم دخولها غريبًا، مُستشهدًا بما روي عنْ أَبي سعيدٍ الخُدْرِيِّ -رضي الله عنه-، عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «لا تُصَاحِبْ إِلَّا مُؤْمِنًا، وَلا يَأْكُلْ طعَامَكَ إِلَّا تَقِيٌّ رواه أَبُو داود والترمذي بإِسْنَادٍ لا بأْسَ بِهِ».

وأوضح أن الأكل فى موضعه لا يعني الأكل كما عهدناه ولكنه يعني لا يدخل البيوت إلا التقي، أي طعام الصُّحبة، محذرًا من عدم دخول أحد لبيت إلا وأن يكون مرغوبا فيه.

المصدر: elbalad

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