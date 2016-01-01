قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن أمهات المؤمنين -رضي الله عنهن- طاهرات وعفيفات، وأعلى رتبة، ورغم كل هذا حذرهن القرآن الكريم، من الخضوع بالقول، حتى لا يطمع الذى فى قلبه مرض الشهوة.
واستشهد عبد المعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأحد، بقول الله تعالى: «يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ ۚ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا» (سورة الأحزاب: 32).
وتابع: «إن زوجات النبي -صلى الله عليه وسلم- كن طاهرات عفيفات، وأمهات للمؤمنين، والقرآن الكريم قال لهن «خلوا بالكم من الذي فى قلبه مرض الشهوة، لكن دلوقتى تلاقى الواحدة تقولك انا مالى انا نيتى صافية، هو اللى فهم خطأ».
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التعليقات على رمضان عبدالمعز: القرآن حذر أمهات المؤمنين الطاهرات من طمع مرضى القلوب..شاهد
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