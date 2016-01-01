علي جمعة: السفينة التي خرقها الخضر كانت لـ 10 مساكين.. فيديو



الدكتور على جمعة، عضو هيئة كبار العلماء الدكتور على جمعة، عضو هيئة كبار العلماء



قال الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، إن سيدنا موسى والخضر ويوشع بن نون - عليهم السلام- ركبوا السفينة معًا، فرأى موسى الخضر يثقب لوحًا من ألواح السفينة، فقال له "أنت تفسد ولا تنبي".



وأضاف «جمعة» خلال حواره ببرنامج « مصر أرض الأنبياء» مع الإعلامي عمرو خليل، المذاع على عدد من الفضائيات المصرية، اليوم الأحد، أن سيدنا موسى أخذ بالظاهر وهو هنا على حق، لأنه في ظاهر الأمر عرض السفينة للخطر وأذى أصحابها.



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واستشهد عضو هيئة كبار العلماء بقوله - تعالى-: «َانطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا ۖ قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا»، ( سورة الكهف: الآية 71).ونبه المفتي السابق على أن هذه السفينة كان يملكها 10 مساكين كما ورد في الروايات، وكان نصفهم لا يعمل، فكان واحدا أعمى، والآخر: أصم، والثالث: مجنون، والرابع: عاجز، وكان الخمس الباقين مساكين، فلو أخذها الملك سيموتون من الجوع.وذكر الدكتورعلى جمعة أن الثلاثة ساروا معًا "موسى والخضر ويوشع – عليهم السلام-"، وكان يوشع يتعلم منهما، لافتًا "في هذا الموقف رسالة مهمة للشباب: «خلي ودانك أكبر من لسانك، اسمع وأتعلم وثقف نفسك بالمعلومات»، فيوشع لم يكن يتدخل في الحوار باعتراض أو موافقة، ولكنه كان يستمع ويتعلم فقط، قال – تعالى- « وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا»، (سورة الإسراء:الآية 36).