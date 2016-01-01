يعد مرض السكرى من الامراض المزمنة الذي تترتب عليه العديد من الآثار الصحية الخطيرة في حالة عدم التزام المريض بالعلاج او بالنظام الغذائي أو بنصائح الطبيب.
ومن اكثر الاشياء التي تؤثر على مريض السكر هى الطعام ولايقصد به تناول كميات قليلة من الطعام ولكن ايضا نوعية الطعام ومكوناته لأن بعض الاطعمة تساعد على تحسن افراز الانسولين أو تقلل الجلوكوز.
وذكر موقع "everydayhealth" أن تناول طبق الفول يوميا يساعد في علاج السكرى وخفض نسبة الجلوكوز فى الدم.
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التعليقات على لخفض السكر .. تناول هذا الطبق يوميا لمدة 3 شهور
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