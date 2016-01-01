لخفض السكر .. تناول هذا الطبق يوميا لمدة 3 شهور



لخفض السكر لخفض السكر



يعد مرض السكرى من الامراض المزمنة الذي تترتب عليه العديد من الآثار الصحية الخطيرة في حالة عدم التزام المريض بالعلاج او بالنظام الغذائي أو بنصائح الطبيب.



ومن اكثر الاشياء التي تؤثر على مريض السكر هى الطعام ولايقصد به تناول كميات قليلة من الطعام ولكن ايضا نوعية الطعام ومكوناته لأن بعض الاطعمة تساعد على تحسن افراز الانسولين أو تقلل الجلوكوز.



وذكر موقع "everydayhealth" أن تناول طبق الفول يوميا يساعد في علاج السكرى وخفض نسبة الجلوكوز فى الدم.

قد يعجبك أيضا...

وأكدت دراسة كندية أن الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الثاني الذين تناولوا كوبًا على الأقل من البقوليات مثل الفول والفاصوليا والحمص والعدس يوميًا لمدة ثلاثة أشهر انخفضت لديهم مستويات السكر في الدم.هل يمكن لشيء بسيط وغير مكلف مثل الفاصوليا أن يساعد بالفعل في السيطرة على مرض السكري؟يرتبط تناول الفول بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ، وهي احد اشهر المضاعفات شائعة لمرض السكري.إن تناول كمية تتراوح بين 1-3 أكواب من الفول او الفاصوليا المطبوخة بشكل صحي يوميًا يقلل الكوليسترول الكلي بنسبة تتراوح بين 5٪ -19٪.