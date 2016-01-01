يحتوى الخيار على فوائد متعددة للجسم والصحة ويمتاز الخيار بمجموعة من الفوائد التى تحتم ضرورة تواجده على المائدة أو قائمة النظام الغذائي بشكل مستمر.
وعرض موقع " womenshealthmag" اهم فوائد الخيار الصحية والغذائية والتى تتمثل فى:
- علاج ضغط الدم المرتفع
- تقوية العظام ومنع الهشاشة
- الحفاظ على القدرة على الهضم الجيد
- يساعد الخيار فى تنظيم مرض السكري
- يحفظ رطوبة الجسم خاصة في الحر
- غني بالعناصر الغذائية التى تشعرك بالشبع
- يحسن وظائف الامعاء "القولون"
- يساعد في الحفاظ على الوزن الصحي وانقاص الزائد
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التعليقات على يمنع الهشاشة ويعالج الضغط المرتفع .. 8 فوائد لتناول الخيار
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