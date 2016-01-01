يمنع الهشاشة ويعالج الضغط المرتفع .. 8 فوائد لتناول الخيار



فوائد لتناول الخيار فوائد لتناول الخيار



يحتوى الخيار على فوائد متعددة للجسم والصحة ويمتاز الخيار بمجموعة من الفوائد التى تحتم ضرورة تواجده على المائدة أو قائمة النظام الغذائي بشكل مستمر.



وعرض موقع " womenshealthmag" اهم فوائد الخيار الصحية والغذائية والتى تتمثل فى:

- علاج ضغط الدم المرتفع

- تقوية العظام ومنع الهشاشة

- الحفاظ على القدرة على الهضم الجيد

- يساعد الخيار فى تنظيم مرض السكري

- يحفظ رطوبة الجسم خاصة في الحر

- غني بالعناصر الغذائية التى تشعرك بالشبع

- يحسن وظائف الامعاء "القولون"

- يساعد في الحفاظ على الوزن الصحي وانقاص الزائد

