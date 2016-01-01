طريقة عمل غريبة ملونة

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طريقة عمل غريبة ملونة


نقدم لكم طريقة عمل غريبة ملونة لـ ـنجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سي بي سي سفرة.

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مقادير غريبة ملونة
نصف كيلو دقيق
1 كوب سكر بودرة
ذرة ملح
فانيليا
بياض بيضة
ألوان طعام
ملعقتين كاكاو خام
طريقة عمل غريبة ملونة
* فى العجان ضعى الدقيق والسمنة والملح والفانيليا وبياض بيض وسكر بودرة حتى تمتزج تماما.

* تقسم العجينة الى عدة اجزاء الاول يضاف له كاكاو وسمنة والثاني لون طعام أخضر والثالث لون طعام أحمر

* تقطع العجينة كرات صغيرة وتدخل الفرن على درجة حرارة حرارة 180 لمدة ربع ساعة تقريبا.

المصدر: elbalad

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