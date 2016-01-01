نقدم لكم طريقة عمل غريبة ملونة لـ ـنجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سي بي سي سفرة. إقرأ أيضا لومقلقة عشان كورونا.. 5 طرق لعمل كحك العيد كـ المحترفين مقادير غريبة ملونة نصف كيلو دقيق 1 كوب سكر بودرة ذرة ملح فانيليا بياض بيضة ألوان طعام ملعقتين كاكاو خام طريقة عمل غريبة ملونة * فى العجان ضعى الدقيق والسمنة والملح والفانيليا وبياض بيض وسكر بودرة حتى تمتزج تماما. * تقسم العجينة الى عدة اجزاء الاول يضاف له كاكاو وسمنة والثاني لون طعام أخضر والثالث لون طعام أحمر

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