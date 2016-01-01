نقدم لكم طريقة عمل غريبة ملونة لـ ـنجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سي بي سي سفرة.
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مقادير غريبة ملونة
نصف كيلو دقيق
1 كوب سكر بودرة
ذرة ملح
فانيليا
بياض بيضة
ألوان طعام
ملعقتين كاكاو خام
طريقة عمل غريبة ملونة
* فى العجان ضعى الدقيق والسمنة والملح والفانيليا وبياض بيض وسكر بودرة حتى تمتزج تماما.
* تقسم العجينة الى عدة اجزاء الاول يضاف له كاكاو وسمنة والثاني لون طعام أخضر والثالث لون طعام أحمر
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