طريقة عمل الفايش لنجلاء الشرشابى

نقدم لكم طريقة عمل الفايش بخطوات الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سي بي سي سفرة.
مقادير الفايش
كيلو دقيق
ملعقة كبيرة كركم
كوب سمنه
لبن للعجن
2 ملعقة كبيرة خميرة فورية
رشة ملح
ملعقة كبيرة سكر
طريقة عمل الفايش
* ضعى الدقيق والخميرة والسمنة والملح والسكر والكركم واللبن وقلبى للحصول على عجينة
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