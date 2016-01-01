طريقة عمل الفايش لنجلاء الشرشابى

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طريقة عمل الفايش

نقدم لكم طريقة عمل الفايش بخطوات الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سي بي سي سفرة.
مقادير الفايش
كيلو دقيق
ملعقة كبيرة كركم
كوب سمنه

لبن للعجن
2 ملعقة كبيرة خميرة فورية
رشة ملح
ملعقة كبيرة سكر

طريقة عمل الفايش
* ضعى الدقيق والخميرة والسمنة والملح والسكر والكركم واللبن وقلبى للحصول على عجينة

* شكلى عجينة الفايش بشكل بيضاوى مبطط كبير واتركيه يتخمر ثم ادخليه الفرن الساخن.

*بعد اخراجه من الفرن قطعى الفايش أصابع متساوية ثم ادخليه الفرن ثانية ليتم تحميصه.

المصدر: elbalad

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