

مكرونة بصلصة الباذنجان مكرونة بصلصة الباذنجان

نقدم لكم طريقة عمل مكرونة بصلصة الباذنجان بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.



مقادير مكرونة بصلصة الباذنجان

مكرونة

باذنجان

زيت زيتون

ثوم مفروم

بصل مفروم

فلفل

طماطم صلصة

طماطم مفرومة

مرقة "حسب الرغبة"

ملح بقدونس

ريحان مفروم



طريقة عمل مكرونة بصلصة الباذنجان

* اغلي الماء على النار ثم اضيفي الملح ثم المكرونة حتى يتم سلقها.

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* قطعي الباذنجان مكعبات صغيرة وتبليها بالملح والدقيق واقليها في الزيت* ضعي زيت زيتون في طاسة على النار هادئة ثم حمري شوحى البصل والثوم والمرقة حسب اذا رغبتي في ذلك.* ضعى في زيت الزيتون صلصة الطماطم والريحان والملح والفلفل وافرمي الطماطم ثم اضيفي المكرونة المسلوقة مع الباذنجان و قلبيها جيدا.