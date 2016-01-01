أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب اليوم الأحد امتلاك الولايات المتحدة لـ"معلومات كثيرة غير جيدة عن مختبر ووهان بالصين"، وهي المدينة التي ظهر فيها فيروس كورونا المستجد للمرة الأولى في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وقال ترمب، في حديث مع قناة "فوكس نيوز" الأميركية إنه "كان بإمكان الصين وقف تفشي فيروس كورونا".
وأكد ترمب أن بإمكان الولايات المتحدة "قطع العلاقات كاملةً مع الصين"، مضيفاً: "لا أريد التحدث الآن مع الرئيس الصيني".
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التعليقات على ترمب: يمكننا قطع العلاقات كاملة مع الصين
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