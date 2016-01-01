بعد تخفيض سعرها خلال شهر يناير الماضي، أعلنت مؤخرا شركة المنصور للسيارات باعتبارها وكيل لسيارات شيفروليه في مصر عن تخفيضات جديدة على سعر سيارتها شيفروليه ماليبو بلغ أقصاها 40 ألف جنيه، حيث شملت التخفيضات جميع فئات السيارة وبذلك أصبحت أسعارها كالتالي:
- فئة أولى من 369 ألف و900 جنيه إلى 339 ألف و900 جنيه (تخفيض 30 ألف جنيه).
- فئة ثانية من 399 ألف و900 جنيه إلى 359 ألف و900 جنيه (تخفيض 40 ألف جنيه).
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التعليقات على تخفيضات من المنصور على شيفروليه ماليبو تصل إلى 40 ألف جنيه
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