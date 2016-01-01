

تخفيضات من المنصور على شيفروليه ماليبو تصل إلى 40 ألف جنيه تخفيضات من المنصور على شيفروليه ماليبو تصل إلى 40 ألف جنيه

بعد تخفيض سعرها خلال شهر يناير الماضي، أعلنت مؤخرا شركة المنصور للسيارات باعتبارها وكيل لسيارات شيفروليه في مصر عن تخفيضات جديدة على سعر سيارتها شيفروليه ماليبو بلغ أقصاها 40 ألف جنيه، حيث شملت التخفيضات جميع فئات السيارة وبذلك أصبحت أسعارها كالتالي:



- فئة أولى من 369 ألف و900 جنيه إلى 339 ألف و900 جنيه (تخفيض 30 ألف جنيه).



- فئة ثانية من 399 ألف و900 جنيه إلى 359 ألف و900 جنيه (تخفيض 40 ألف جنيه).

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- فئة ثالثة من 429 ألف و900 جنيه إلى 399 ألف و900 جنيه (تخفيض 30 ألف جنيه).وبهذه الأرقام يتبين أن التخفيضات الجديدة التي قدمها الوكيل على هذه السيارة خلال شهر مايو الحالي بلغت 30 و40 ألف جنيه مضافة إلى التخفيضات التي تم تقديمها في يناير 2020، والتي بلغت في ذلك الوقت 20 ألف جنيه.جدير بالذكر أن هذه السيارة تتوفر محليا بمحرك 4 اسطوانات يتصل بشاحن توربيني، وهو بسعة 1500 سي سي وبقوة 163 حصان و250 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات.