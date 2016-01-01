

فولكس فاجن تتلقى ضربة جديدة بسبب جولف 8 ‏ فولكس فاجن تتلقى ضربة جديدة بسبب جولف 8 ‏

اضطرت شركة فولكس فاجن الألمانية الرائدة في صناعة السياراة على إيقاف تسليم طراز جولف 8 الجديد كما أنها تخطط لاستدعاء النسخ التي قامت بتسليمها إلى العملاء بعد اكتشاف مشكلة فنية.



واكتشفت فولكس فاجن وجود مشكلة فنية في خاصية الاتصال الآلي وهو ما جعلها ترغب في استدعاء سياراتها التي قامت ببيعها من هذا الموديل لتدارك هذه المشكلة الفنية.



وتتلخص المشكلة الفنية في حاصية استدعاء الطوارئ المعروفة باسم "إكول" والتي تعمل بالمجان من أجل المساعدات السريعة في حالة تعرض قائدي السيارات لأحد الحوادث.

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وأقرت فولكس فاجن بأن هذه المشكلة الفنية موجود في حوالي 30 ألف سيارة من طراز جولف 8 على الأقل وستقوم الشركة بتدارك هذا الموقف مع توقفها عن طرح السيارات في السوق حتى حل المشكلة.وتعد هذه المشكلة الفنية في سيارات جولف 8 بمثابة ضربة جديدة لفولكس فاجن التي تعاني من تراجع مبيعاتها خلال شهر أبريل الماضي.وكشفت التقارير الصحيفة الصادرة من شركة فولكس فاجن بأن الشركة خسرت حجم مبيعات يصل إلى 67% في شهر أبريل الماضي إذا ما تم مقارنته بالشهر ذاته في العام المنقضي.