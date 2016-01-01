اضطرت شركة فولكس فاجن الألمانية الرائدة في صناعة السياراة على إيقاف تسليم طراز جولف 8 الجديد كما أنها تخطط لاستدعاء النسخ التي قامت بتسليمها إلى العملاء بعد اكتشاف مشكلة فنية.
واكتشفت فولكس فاجن وجود مشكلة فنية في خاصية الاتصال الآلي وهو ما جعلها ترغب في استدعاء سياراتها التي قامت ببيعها من هذا الموديل لتدارك هذه المشكلة الفنية.
وتتلخص المشكلة الفنية في حاصية استدعاء الطوارئ المعروفة باسم "إكول" والتي تعمل بالمجان من أجل المساعدات السريعة في حالة تعرض قائدي السيارات لأحد الحوادث.
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التعليقات على فولكس فاجن تتلقى ضربة جديدة بسبب جولف 8
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