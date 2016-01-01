قالت شركة أدوية أمريكية في ولاية كاليفورنيا إنها تمكَّنت من تحقيق اختراق كبير في مجال البحوث العلاجية المتعلقة بفيروس "كورونا" وبثت موجة من الأمل بشأن علاج حقيقي وفعال للفيروس ستتمكن من طرحه قريباً.
وزعمت شركة الأدوية الأمريكية أنها اكتشفت علاجاً خارقاً يمكن أن يقضي على فيروس كورونا المستجد خلال أربع أيام فقط، مشيرة إلى أن هذا العلاج يشكل اختراقاً كبيراً وهاماً في مجال مكافحة الفيروس الذي أصاب ملايين البشر وتسبب بوفاة مئات الآلاف حول العالم منذ ظهوره بداية العام الحالي وانتشاره بصورة سريعة جداً ليتحول إلى جائحة عالمية.
وكشفت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية في تقرير اطلعت عليه "العربية نت" أن شركة "سورينتو ثيرابيوتكس" التي تتخذ من ولاية كاليفورنيا مقراً لها ستعلن قريباً عن تفاصيل الاكتشاف الطبي الكبير الذي توصلت له، وهو عبارة عن أجسام مضادة للفيروس وتحمل اسم (STI-1499)، ومن شأنها "تثبيط الفيروس بنسبة 100%"، بحسب ما قالت الشركة.
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التعليقات على شركة أمريكية تعلن التوصل لعلاج يقضي على كورونا في 4 أيام
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