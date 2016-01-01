بدأ ضباط الشرطة فى العديد من الدول ارتداء الخوذات الذكية التى تعمل بالذكاء الاصطناعى والقادرة على قياس درجة حرارة المشاة تلقائيًا عبر كاميرا تعمل بالأشعة تحت الحمراء أثناء قيامهم بدوريات فى الشوارع وسط أزمة فيروس كورونا التاجي وتصنع شركة (KC Wearable)، وهى واحدة من العديد من الشركات الصينية التى تدفع بتكنولوجيا المراقبة المستقبلية لتتبع تفشى فيروس كورونا المستجد، هذه الخوذة الذكية (KC N901) المزودة بمعالج (ARM) وشاشة عرض للواقع المعزز وكاميرا تعمل بالأشعة تحت الحمراء وكاميرا ضوئية مرئية، حسب سكاى نيوز.
ويعرض مقطع الفيديو الذى نشرته شركة (KC Wearable) ضابطا يرتدى الخوذة المثبت عليها كاميرا مع تغذية حية من الخوذة نفسها تظهر أشخاصًا يرتدون كمامات، مع ظهور رقم فوق رؤوسهم أثناء تحركهم يعكس درجة حرارة الجسم الفعلية، كما تم التقاطها بواسطة الكاميرا المثبتة على الخوذة.
ووفقًا لمواصفات الخوذات الذكية ذات التقنية العالية، يمكن لمرتديها اكتشاف درجة حرارة المارة على مسافة مترين، وتقول الشركة إن أى معلومات تلتقطتها الخوذة تخزن ضمن الخوذة نفسها، ويبلغ سعر الخوذة الواحدة ما بين 5000 و7000 دولار.
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التعليقات على ضباط الشرطة يستعينون بالخوذات الذكية لفحص درجات الحرارة بحثاً عن كورونا
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