

العرقسوس في رمضان.. علاج لقرحة المعدة والإمساك العرقسوس في رمضان.. علاج لقرحة المعدة والإمساك

العرقسوس من المشروبات التي يحرص الكثير على تناولها خلال شهر رمضان، حيث يتمتع هذا المشروب بالعديد من الفوائد المذهلة المهمة لصحة الإنسان.



وفيما يلي نتعرف على أهم هذه الفوائد، وطريقة تحضير مشروب العرقسوس.



فوائد مشروب العرقسوس في رمضان

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فوائد مشروب العرقسوس في رمضان:يحافظ على القلب وحمايته من الأمراض.يساعد على التقليل من نسبة الكوليسترول بالدم.يساعد الجهاز الهضمي على العمل بشكل جيد خلال شهر رمضان، ما يحمي من حدوث اضطرابات الجهاز الهضمي مثل الإمساك.يقوي الجهاز المناعي، ما يساعد على الوقاية من الإصابة بالأمراض.يحمي من الإصابة بالأنيميا، حيث أنه يساعد على تعزيز إفراز كريات الدم الحمراء.يحمي من حرقة المعدة ويساعد على الشفاء من قرحة المعدة.يساعد على تقوية صحة الكبد وهذا لأنه يحتوي على أفضل الفيتامينات الهامة، فضلا على أنه يساعد على التخلص من السموم الزائدة.يقي من الأمراض السرطانية حيث أنه يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، والتي تساعد على مهاجمة الجذور الحرة التي تهاجم الجسم.يساعد على التقليل من حدة السعال.يعتبر من فواتح الشهية التي تفيد من يعانون من النحافة.يقوي العظام، لأنه يحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم.طريقة عمل مشروب العرقسوسطريقة عمل مشروب العرقسوس:المقادير:2 كوب من العرقسوس.كمية من الماء.ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم.طريقة التحضير:نضع العرقسوس في إناء ويضاف إليه بيكربونات الصوديوم.يضاف الماء ويتم التقليب حتى نحصل على خليط مثل المعجون، ويترك جانباً لمدة لا تقل عن ساعتين.يصفى باستخدام قطعة من القماش النظيفة، ويكون هناك وعاء تحتها ويتم إضافة الماء إلى العرقسوس مع الضغط عليه ليصفى في الوعاء أسفل القماشة.نضعه فى الثلاجة لمدة ساعة ويقدم بالهناء والشفاء.