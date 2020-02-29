استقرار أسعار الدواجن بالأسواق اليوم 17 مايو

شهدت «أسعار الدواجن»، حالة من الاستقرار في الأسواق المحلية على مستوى المحافظات، اليوم الأحد ١٧ مايو 2020، وفقًا لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، في إطار إجراءاتها الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس «كورونا» المستجد بالرابع و العشرين من أيام شهر رمضان المبارك.
وسجل سعر كيلو الدجاج البلدي للمستهلك العادي في محلات التجزئة، ما بين 34 و48 جنيهًا، وكانت محافظة شمال سيناء الأقل سعرًا، فتراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء ما بين 29 إلى 40 جنيهًا، بينما كانت محافظة الوادى الجديد الأعلى سعرًا.
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