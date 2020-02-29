

ماذا حدث لأسعار الذهب في مصر اليوم 17 مايو؟ ماذا حدث لأسعار الذهب في مصر اليوم 17 مايو؟

واصلت أسعار الذهب في مصر، استقرارها في بداية تعاملات الأحد 17 مايو 2020، وذلك بعد زيادتها خلال تعاملات أول أمس الجمعة بقيمة تراوحت بين 7 جنيهات و 9 جنيهات في سعر جرام الذهب الواحد دون المصنعية.



وتنشر «بوابة أخبار اليوم» أسعار الذهب المحلية، وقد تختلف من محل صاغة لآخر، طبقًا للنطاق الجغرافي على مستوى محافظات الجمهورية.



وسجلت أسعار الذهب في مصر اليوم، عيار 21 نحو 755 جنيها، وعيار 18 نحو 647 جنيها، وعيار 24 نحو 863 جنيها، والجنيه الذهب سجل نحو 6040 جنيها.

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وأصدر مجلس الوزراء، قرارا بفرض حظر التجوال داخل جمهورية مصر العربية على كافة الطرق العامة، من الساعة 9 مساءً وحتى الساعة 6 صباحا، وإيقاف كافة وسائل مواصلات النقل العام، وغلق المحال من ٥ مساء حتى ٦ صباحاوتعمل محلات الذهب والمجوهرات على مستوى الجمهورية من الساعة 10 صباحآ وحتى الساعة 5 مساءً.