موعد الحظر في أسبوع العيد.. مدبولي يعلن آخر القرارات الخاصة بأزمة كورونا



الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنه سيتم غلق كل المحلات التجارية والمولات والمطاعم والأماكن التي تقدم الخدمات الترفيهية بدءًا من يوم الأحد القادم أول أيام عيد الفطر حتى نهاية الاسبوع الجمعة.



وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي لمتابعة تداعيات فيروس كورونا، أنه سيتم الحد من حركة المواطنين والمواصلات خلال أسبوع العيد.



وأضاف مدبولي أنه سيتم استمرار فرض حظر تجوال شامل خلال الأسبوع العيد وتبدأ من الساعة 5 مساء للحد من انتشار فيروس كورونا.

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وهذا ملخص قرارات رئيس الوزراء اليوم:- التوافق على إذاعة صلاة العيد من أحد المساجد في الدولة، وستكون قاصرة على العاملين بالمسجد، وسيشاهدها المواطنون عبر التليفزيون ووسائل الإعلام.- ارتداء الكمامة إجباري بدءا من أول يونيو وعقوبات صارمة لمن لا يرتديها في الأماكن العامة.- موعد الحظر خلال فترة العيد سيكون من الساعة 5 مساء الأحد القادم إلى 6 صباحا، مؤكدا أنه سيتم وقف كافة وسائل النقل الجماعي من الأحد المقبل وحتى الجمعة وإيقاف وسائل النقل الجماعي .- تم التوافق على عقد امتحانات الثانوية العامة في 21 يونيو وأشار إلى أن سيكون هناك 14 طالب في كل لجنة بحد أقصى ، ولن يسمح بدخولهم الامتحانات بعد التاسعة صباحا .- اعتبارا من النصف الثاني من شهر يونيو حسم آليات عودة دور العبادة، وإقامة بعض الشعائر، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات الاحترازية.- الدولة ستشجع كل المصانع المصرية على تصنيع الكمامات المصنوعة من الأقمشة لارتدائها من جانب المواطنين خلال الفترة المقبلة، وأشار رئيس الوزراء إلى أنه تم التوافق على عودة الحياة، وتابع: "لابد أن يتعايش المواطن وسيكون ارتداء الكمامة في أماكن عامة أو أماكن بها تكدسات، إجباريا".- حظر التجوال من الخامسة في أسبوع العيد وبعد العيد ولمدة اسبوعين يبد أ من الثامنه.