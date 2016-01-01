

كورونا يعاود مهاجمة حاملة الطائرات الأمريكية "روزفلت" كورونا يعاود مهاجمة حاملة الطائرات الأمريكية "روزفلت"



عاود فيروس كورونا "كوفيد-19" إصابة المتعافين، أو من ظهر عليهم علامات الشفاء، مما يشير إلى كارثة محتملة، مثلما يبدو على حاملة الطائرات الأمريكية "يو اس اس ثيودر روزفلت".



وبحسب صحيفة "نيويورك بوست" فإن نحو 13 بحارا من طاقم حاملة الطائرات روزفت، ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا، على الرغم من أنهم كانوا قد تعافوا من المرض على ما يبدو.



ويأتي ذلك بعد تأكيد إصابة 5 بحارة مجددا بالوباء، بعدما ظهرت عليهم علامات تشير إلى التعافي من "كوفيد-19"،.

ويوضح أحد المسؤولين، ان العديد من أفراد طاقم الحاملة الذين ثبتت إصابتهم، ظهرت عليهم أعراض جديدة مثل الصداع وآلام الجسد.

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ومنذ نهاية ابريل، بدأ طاقم حاملة الطائرات في العودة إلى السفينة التي كانت ترسو في جوام، وذلك بعد قضاء فترة الحجر الصحي والعزل للبحارة عقب تفشي فيروس كورونا بين أفراد الحاملة.وبحسب الصحيفة، فإن هناك 2900 من البحارة والطاقم على متن حاملة الطائرات في الوقت الحالي، إلا أن تشخيص إصابة البحارة مجددا بالفيروس عرقلت عملية إعادة تأهيل السفينة، حيث يتعين على الطاقم إجراء فحص كورونا قبل الصعود لحاملة الطائرات.وأوضحت أن البحارة ممن ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا، أعيدوا إلى القاعدة البحرية في جوام ليتخضعوا للعزل مرة أخرى.