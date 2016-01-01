عاود فيروس كورونا "كوفيد-19" إصابة المتعافين، أو من ظهر عليهم علامات الشفاء، مما يشير إلى كارثة محتملة، مثلما يبدو على حاملة الطائرات الأمريكية "يو اس اس ثيودر روزفلت".
وبحسب صحيفة "نيويورك بوست" فإن نحو 13 بحارا من طاقم حاملة الطائرات روزفت، ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا، على الرغم من أنهم كانوا قد تعافوا من المرض على ما يبدو.
ويأتي ذلك بعد تأكيد إصابة 5 بحارة مجددا بالوباء، بعدما ظهرت عليهم علامات تشير إلى التعافي من "كوفيد-19"،.
ويوضح أحد المسؤولين، ان العديد من أفراد طاقم الحاملة الذين ثبتت إصابتهم، ظهرت عليهم أعراض جديدة مثل الصداع وآلام الجسد.
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التعليقات على كورونا يعاود مهاجمة حاملة الطائرات الأمريكية "روزفلت"
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