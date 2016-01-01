الصحة تنفي تطبيق حظر تجول شامل في العيد

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صورة الخبر: وزارة الصحة والسكان
وزارة الصحة والسكان

نفى الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، التصريح "المفبرك" المنسوب للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بعددٍ من وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي عن بدء تطبيق حظر التجوال الشامل بداية من يوم الثلاثاء القادم وحتى ثالث أيام عيد الفطر، مؤكدًا أن هذا التصريح عار تمام من الصحة.

وأوضح مجاهد أن مثل هذه القرارات تتخذها الحكومة بعد دراسة الموقف لما فيه صالح المواطن المصري، مؤكدًا أن وزارة الصحة ليست الجهة المنوطة بالإعلان عن مثل هذه القرارات.

وناشد مجاهد وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بعدم نشر أي معلومات أو أخبار إلا بعد الرجوع للمصادر الرسمية، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال من يقوم بنشر أخبار غير صحيحة من شأنها إثارة البلبلة لدى الرأى العام خاصة في ظل هذه الظروف التي تمر بها البلاد.

المصدر: elbalad

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