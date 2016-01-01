العثور على جثة السفير الصيني لدى إسرائيل داخل مقر إقامته



العثور على جثة السفير الصيني لدى إسرائيل العثور على جثة السفير الصيني لدى إسرائيل

أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية صحة تقارير صحفية أفادت بالعثور اليوم الأحد على جثة سفير الصين لدى إسرائيل، دو في، داخل مقر إقامته في مدينة هرتسليا.



وأعلنت الوزارة أن الشرطة وصلت إلى موقع الحادث وشرعت في التحقيق في وفاة الدبلوماسي الصيني، دون تقديم تفاصيل إضافية.



من جانبها، ذكرت السفارة الصينية في تل أبيب أنها لا تستطيع تأكيد صحة هذه التقارير الآن، حسب صحيفة "جيروزاليم بوست".

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ونقلت القناة الإسرائيلية الـ12 عن تقرير لمنظمة "نجمة داوود الحمراء" تأكيده عدم وجود علامات عنف على جسد السفير الراحل، وأن الجثة عثر عليها في السرير ويرجح الأطباء أنه مات أثناء النوم ويعود سبب الوفاة إلى نوبة قلبية.ووصل الدبلوماسي الصيني، البالغ من العمر 57 عاما إسرائيل لتسلم منصبه الجديد في فبراير الماضي، وسط جائحة فيروس كورونا المستجد، وتولى قبل ذلك منصب سفير بكين لدى أوكرانيا.ولدى السفير الراحل زوجة وطفل لكنهما حاليا ليسا في إسرائيل.وقبل أقل من يومين، رد السفير الراحل على ما جاء من انتقادات بحق الصين على لسان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الذي زار إسرائيل مؤخرا وكانت الاستثمارات الصينية المتنامية في الدولة العبرية ضمن أبرز المواضيع في أجندته، حسب تقارير صحفية إسرائيلية.وشدد السفير الصيني الراحل، الجمعة، على أن الاتهامات الأمريكية إلى بكين بالتستر على المعلومات عن فيروس كورونا المستجد باطلة إطلاقا، وتابع متسائلا، ردا على تحذير بومبيو من خطورة الاستثمارات الصينية في إسرائيل: "كيف يمكن القول إن الصين تشتري إسرائيل؟".