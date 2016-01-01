كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة مقطع فيديو نشر على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بعنوان "أمناء شرطة قسم إمبابة يتعدون على مواطن أمام عائلته".
وكشفت الاجهزة الامنية انه بفحص مقطع الفيديو تبين أن صحة الواقعة هي أنه أثناء مرور إحدى الدوريات الأمنية بطريق بشتيل بمنطقة المنيرة الغربية بالجيزة تمكنت من ضبط عاطل سبق اتهامه في 9 قضايا «مخدرات» وبحوزته (40 قرص مخدر – 20 جرام هيروين – مبلغ مالى) واعترف بحيازة المواد المخدرة للاتجار.
وأثناء الضبط حاول المذكور الهرب إلى الشارع سكنه وإثارة المواطنين بالاستغاثة بأهليته، إلا أن عناصر الدورية تمكنوا من السيطرة على الموقف واحتوائه واصطحابه لقسم الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله في واقعة حيازته للمواد المخدرة.
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التعليقات على تاجر مخدرات وحاول الهرب .. تعرف على حقيقة اعتداء أمناء شرطة على مواطن في الجيزة
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