شاهد.. غضب أشرف بن شرقي في "رامز مجنون رسمي"

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صورة الخبر: أشرف بن شرقي
أشرف بن شرقي

وقع لاعب نادي الزمالك، المغربي أشرف بن شرقي، ضحية لحلقة اليوم من برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي" على قناة MBC مصر.

وتمكن الفنان رامز جلال من إيصال بن شرقي لدرجة من الغضب جعلته يؤكد أنه فقد الثقة فيه، ويتوقع منه أي تصرف، وذلك بعد أن وقع بن شرقي في كالوس البرنامج المملوء بالماء.

وخرج بن شرقي من الكالوس وعلامات الغضب ظاهرة على وجهه، وأمسك برامز وأوقعه أسفل السلم.

المصدر: في الجول

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