تعقد اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا" المستجد، اجتماعها غدا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبحضور وزراء: التموين والتجارة الداخلية، التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والمالية، والتنمية المحلية، والداخلية، والصحة والسكان، والدولة للإعلام، ومستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، ورئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية.
ويأتي ذلك لتحديد الإجراءات التي سوف تتخذها الحكومة خلال عيد الفطر المبارك وعقب عيد الفطر لمجابهة فيروس كورونا المستجد.
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التعليقات على قرارات جديدة من الحكومة لمواجهة كورونا في عيد الفطر خلال ساعات
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