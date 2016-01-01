هل فيروس كورونا يعيش على الشعر؟.. تفاصيل

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فيروس كورونا

كشف دراسة جديدة أن الفيروس التاجي كورونا يعيش على بعض الأشياء اليومية في حياتنا، سواء من ملابس أو مقتنيات حولنا، ويمكن أن يبقى على الملابس ليوم واحد وعلى الفولاذ المقاوم للصدأ والبلاستيك لمدة أربعة أيام.

ولكن هناك سؤال ورد على أذهان الكثير، هل فيروس كورونا يعيش على الشعر واللحية؟، هناك احتمال أن يبقى الفيروس التاجي كورونا لبضعة أيام أو على الأقل بضع ساعات.

ووفقًا لبعض الخبراء على موقع timesofindia أن الشعر لا حاجه لغسله باستمرار لحمايته من فيروس كورونا، ولكن يجب حمايته في ظروف معينة وهي عند عطس شخص بالقرب منك، أو الخروج من المنزل وتواجدت خلال تجمع.

وبالرغم من ذلك أن هناك طرقا أخرى يمكن أن تجعلك عرضة للخطر، وهي إذا كنت في الخارج ولمست الأسطح العامة، في هذه الحالة يجب أن تغسل يديك ووجهك بمجرد وصولك إلى المنزل، كما تعرض نفسك للخطر إذا لمست شعرك بشكل متكرر بيديك الملوثة، فعندما تكون في الخارج حاول ألا تلمس شعرك.

المصدر: موقع timesofindia

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