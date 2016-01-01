تحدث أسامة الشيخ، رئيس التليفزيون المصري السابق، أنه عاصر جمال وعلاء مبارك ابنا الرئيس المصري الراحل حسني مبارك خلال فترة سجنهما، مؤكدا أنهما "مؤدبين ومحترمين جدا وغير مغرورين كما يدعي البعض، وإنما يعانون من الخجل، وكانوا أكثر التزاما بقوانين السجن".
ونفى أسامة الشيخ في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" مع المخرجة "إيناس الدغيدي"، إن يكون الكاتب المصري الراحل، محمد حسنين هيكل، ممنوعا من دخول مبنى "ماسبيرو" في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك".
وكشف الشيخ أن هيكل أجرى لقاء مع التلفزيون المصري لم يذع حتى الآن، وأنه كان المسؤول عن إجراء لقاء تلفزيوني آخر معه عندما تولى إدارة فضائية "دريم" المصرية.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على هل مُنع محمد حسنين هيكل من دخول ماسبيرو في عهد مبارك؟.. أسامة الشيخ يجيب
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق