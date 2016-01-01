نشأت الديهي: الرهان على وعي المواطنين بأزمة كورونا "خاسر"



الإعلامي نشأت الديهي الإعلامي نشأت الديهي

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرهان على وعي المواطنين فيما يتعلق بأزمة كورونا لم يكن في محله.



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، أن كثير من المواطنين غير مستوعبين خطورة الازمة، مشددًا على أن الأمر جلل وصعب، ولازم نعيش ونفتح الاقتصاد مع الالتزام بالإجراءات الطبية للوقاية من كورونا وفقًا لتعليمات منظمات الصحة العالمية، ووزارة الصحة.



معقبًا: "لو قفلنا هنموت من الجوع ولو اشتغلنا وعشنا بحرية بدون اجراءات احترازية هنموت من المرض، فعلينا أن نعمل بالتوازي مع اتباع الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا لحين الوصول لعلاج لكورونا، ومن يحاول الخروج عن هذا الإطار لا يلوم إلا نفسه.

قد يعجبك أيضا...

وتابع: "حد يقولى مش عندي فلوس اشتري كمامة، وعنده فلوس يشترى سجاير، لو مش معاك فلوس تشتري كمامة أقعد في بيتكم متخرجش، برتوكول التعايش مع كورونا هيتنفذ هيتنفذ، رغم أنه مش عاجب بعض الناس".وكانت وزارة الصحة والسكان، اعنلت اليوم السبت، عن خروج 151 من المصابين بـ فيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2950 حالة حتى اليوم.وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 3526 حالة، من ضمنهم الـ 2950 متعافيًا.وأضاف أنه تم تسجيل 491 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 20 حالة جديدة.وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.