علي جمعة: كثير من بني إسرائيل ملحدون.. والتعامل معهم يحتاج إلى دراسة.. فيديو



علي جمعة: كثير من بني إسرائيل ملحدون علي جمعة: كثير من بني إسرائيل ملحدون

قال الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، إن بني إسرائيل يحتاجون إلى دراسة في كيفية التعامل معهم، فكثيرمنهم ملحدون الآن بالله، لافتًا: هذا بخلاف اليهودية فهي دين من عند الله، وهناك طوائف متدينة.



وأضاف « جمعة» خلال برنامجه «مصر أرض الأنبياء»، مع الإعلامي عمرو خليل، على قناة مصر الأولى، اليوم السبت، أن العالم كله ضّجَّ من الصهيونية وإيذائهم للناس.



ونبه عضو هيئة كبار العلماء: « نحن لا نتكلم عن الديانة اليهودية أو نسل بني إسرائيل، إنما نتكلم عمن انحرف وجعل عنوانه هذه الديانة الشريفة ليخفي ورائها إفساده في الأرض».

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ولفت المفتي السابق إلى أن سيدنا موسى- عليه السلام- أخبر النبي- صلى الله عليه وسلم- في ليلة الإسراء والمعراج بأن بني إسرائيل أتعبوه، لذا كان النبي- صلى الله عليه وسلم- يقول في أكثر من موقف: "نحن أولى بموسى منهم"، أي عرفنا موسى على الحقيقة وفضلنا الله على العالمين بمعرفتنا للتوحيد واتباع الأنبياء جميعًا من آدام لمحمد - عليهم الصلاة والسلام -، كما عرفنا قضايا الكون الكبرى وصولًا إلى الوضوء والسجود في الصلاة وغير ذلك.وأوضح الدكتور على جمعة أن سيدنا موسى وهو في مصر كان يدعو بني إسرائيل ويسعى إلى تعليمهم وتفهيمهم؛ لأنهم لم يكن لهم نصيب من التعلم وإدراك شريعة الله - سبحانه وتعالى- وما كان عليه إبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف؛ فظلوا قرابة ٤٠٠ سنة منذ يوسف- عليه السلام- دون نبي ولم يبعث الله من بعده رسولًا"، مبينًا: "هذا مما كان يحتج به فرعون في إنكار موسى - عليه السلام-".