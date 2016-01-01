تعليمات عاجلة من وزير التعليم العالى بشأن طلاب السنوات النهائية



الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي



طالب الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رؤساء الجامعات بوضع جداول مقترحة لامتحانات طلاب السنوات النهائية.



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كما وجه الوزير رؤساء الجامعات بوضع المقترحات المتعلقة بسير العملية التعليمية للعام الجامعي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١.

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اقرا ايضا : ارتداء الكمامة شرط إلزامي لدخول جامعة أسيوط.. بداية من غدوعقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الشهري في جلسته رقم ٧٠٠، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم السبت، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور الدكتور محمد لطيف، الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، ورؤساء الجامعات.واعتمد المجلس القرارت التي تم اتخاذها في جلسته رقم ٦٩٩ التي عقدت بتاريخ ۲۰۲۰/٤/۱۸، وجلسته الممتدة والتي عقدت بتاريخ ٢٠٢٠/٥/٧ بشأن امتحانات الفصل الدراسي الثاني ۲۰۲۰/۲۰۱۹.وناقش المجلس الاجراءات الاحترازية والوقائية التي سيتم اتباعها أثناء عقد الامتحانات التحريرية والشفوية والعملية لطلاب السنوات النهائية، وذلك بمجرد إنهاء فترة تعليق الدراسة.