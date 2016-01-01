شهدت خدمات الطب عن بعد التى تقدمها مستشفيات جامعة عين شمس إقبالا كثيفا من الجمهور في ظل ظروف مواجهة خطر العدوى بفيروس كورونا المستجد، ولمواكبة ذلك حرصت مستشفيات جامعة عين شمس على تكثيف الخدمة المجانية خدمات "استشارات الطب عن بعد" لحماية المواطنين من خطر العدوى فى ظل الظروف الصحية العالمية الحالية الطارئة.
وقالت جامعة عين شمس في بيان رسمي لها: "إنه يتم خدمة المرضى عن طريق الواتس آب. ويقوم الاستشارى الذى يتلقى الرسائل بتقديم المساعدة حسب الحالة ويتم تصنيف الحالات كالتالى:
١. حالة يتم تشخيصها أو متابعتها عن طريق الواتس آب
٢. حالة تحتاج إلى استشارة صوت وصورة وسوف يرسل إليك فى هذه الحالة رابط وميعاد تقابل فيه الاستشارى، وما عليك غير الضغط على الرابط دقائق معدودة قبل الميعاد المحدد
٣. حالة تحتاج إلى الفحص وسوف يتم إخطارك بالعيادة المناسبة لحالتك فى مستشفيات جامعة عين شمس
٤. حالة حرجة تحتاج إلى التوجه للطوارئ.
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التعليقات على لمواجهة كورونا.. مستشفيات جامعة عين شمس تكثف خدماتها للطب عن بعد
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