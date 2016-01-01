تعليم بني سويف: تسليم المشروعات البحثية للتعليم الفني.. غدا

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شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية عند تسليم للمشروعات البحثية ورقيا بالمدارس ، في اطار الخطة الشاملة للدولة في مجابهة كورونا ، مؤكدا على المتابعة الميدانية لمراجعة الالتزام بالقرارات والاجراءات الوزارية وتلافي أوجه القصور أولا بأول حرصا على مصلحة الطلاب وتيسيرا على على طلابنا وأولياء الأمور.



جاء ذلك على هامش التقرير الذي قدمته وكيلة وزارة التربية والتعليم بأنه تقرر استلام المشروعات البحثية ( ورقي واليكتروني ) من طلاب سنوات النقل بمدارس التعليم الفني (زراعي – تجاري – صناعي ) خلال الفترة من الأحد الموافق 17 مايو الجاري ، وحتى الخميس 4 يونية المقبل.

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حيث أوضحت سهام يوسف وكيلة الوزارة أن المديرية نفذت توجيهات المحافظ ، وتعليمات في الوزارة في توفير كافة سبل الراحة والتيسيرات اللازمة لتسليم المشروعات ورقيا ، بجانب توفير روابط للدعم الفني والاستفسارات الخاصة بتسليم المشروعات البحثية اليكترونيا ، وتم تدرريب المعلمين على التعامل مع الوسيلتين التي أتاحتهما الوزارة لتسليم الأبحاث.

