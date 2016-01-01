المجلس الأعلى للجامعات يوافق على إنشاء كلية "العلاج الطبيعي" بجامعة الفيوم

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صورة الخبر: المجلس الأعلى للجامعات
المجلس الأعلى للجامعات

أعلن الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم أن المجلس الأعلى للجامعات بجلسته رقم (770) والمنعقدة، اليوم السبت، قد وافق على إنشاء كلية العلاج الطبيعي بجامعة الفيوم.

أكد أن ذلك يأتي تلبية لرغبة مجلس جامعة الفيوم الموقر في استكمال منظومة القطاع الطبي بالجامعة؛ وهو القطاع التي توليه الجامعة اهتمامًا كبيرًا لما له من دور فعال في تطوير المنظومة الصحية بمحافظة الفيوم.

كما أوضح بأنه جاري الانتهاء من إعداد اللوائح الخاصة بالكلية، إضافة إلى توفير الكوادر البشرية اللازمة للكلية المقترح تواجدها داخل المجمع الطبي الجديد بالجامعة وذلك تمهيدًا للحصول على الموافقات اللازمة لبدء الدراسة بالكلية الجديدة.

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هذا ويتقدم مجلس جامعة الفيوم بكل الشكر والتقدير إلى المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي لدعمه المستمر لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي بالجامعات المصرية. وكل الشكر والتقدير إلى الدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات لمتابعته المستمرة لاحتياجات الجامعات.

ويتقدم الدكتور أحمد جابر شديد بالتهنئة إلى أسرة جامعة الفيوم وإلى أهالي محافظة الفيوم الكرام.

المصدر: elbalad

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