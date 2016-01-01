وافق المجلس الأعلى للجامعات فى جلسته اليوم السبت برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور محمد لطيف الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات على بدء الدراسة بكلية العلاج الطبيعي بجامعة بنها.
قال الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها أن إدارة الجامعة قامت بتوفير كافة امكانياتها من أجل البدء في تشغيل كلية العلاج الطبيعي ، نظرا لاحتياج الكبير إليها، مشيرا إلى أن افتتاح الكلية الجديدة سيعمل على تقليل اغتراب الطلاب الدارسين ليس فقط فى محافظة القليوبية، ولكن لعدد كبير من المحافظات المجاورة بما يخفف الأعباء المالية على أولياء الأمور والطلاب.
وأشار السعيد إلى أن سعي الجامعة في افتتاح وتشغيل كلية العلاج الطبيعى تأتى ضمن خطة الجامعة لإنشاء مجموعة جديدة من الكليات الطبية بالجامعة.
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