طريقة عمل البيتي فور مع الشيف توتا مراد.. فيديو



طريقة عمل البيتي فور طريقة عمل البيتي فور



يعد البيتي فور هو أحد أهم أصناف الحلويات التي تقدم في عيد الفطر، وتستعد ربات المنزل للتحضير لعمل الكحك والبيتي فور ونقدم لك اليوم طريقة الشيف توتا مراد لعمل البيتي فور.



وأوضحت الشيف توتا أن هناك بعض السيدات تستخدم المقادير بالوزن وأخريات تستخدمن المقادير بالكوب، وقدمت توتا المقادير بالطريقتين.



المقادير بالوزن:

مقادير عمل البيتي فور:

(285 جرام دقيق)

(250 جرام زبدة)

(75 جرام سكر بودر)

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